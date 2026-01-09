Líder Supremo de Irán Dice Que Trump "Tiene las Manos Manchadas de Sangre"

En un mensaje dirigido a la nación, en medio de las protestas contra el gobierno, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, dijo que Trump "tiene las manos manchadas de sangre" tras los ataques que realizó Estados Unidos en junio pasado contra esa nación.

Además, Jameneí dijo que Trump debería centrarse en gobernar su país, según el mensaje difundido en la televisión iraní. El líder iraní también dijo que quienes vandalizan la propiedad nacional son alborotadores que complacen así al presidente Donald Trump.

Fue así como Ali Jameneí respondió al mandatario estadounidense, quien hace unos días lanzó amenazas contra Irán, al asegurar que defendería a los ciudadanos que se manifiestan contra el régimen, sobre todo si sigue matándolos.

El presidente estadounidense Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; Estados Unidos enfrenta numerosos problemas internos

Manos manchadas de sangre

El líder supremo señaló que Trump tiene las manos manchadas con la sangre de más de mil iraníes que murieron durante el ataque de Estados Unidos e Israel en junio.

Fue por ello que instó a la juventud a preservar la unidad nacional, ya que de esta forma, "una nación unida puede vencer a cualquier enemigo".

Respecto a las protestas, dijo que algunos de los ciudadanos que se manifiestan en el país son "alborotadores que vandalizan la propiedad nacional y complacen al presidente de Estados Unidos".



Jameneí aseguró que "Irán no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo" y tampoco "tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros".

Siguen las protestas

Este mensaje se da durante el décimo tercer día de protestas en todo el país, impulsadas inicialmente por comerciantes y distintos sectores afectados por el deterioro de la economía.

Pero después se convirtió en una manifestación política, con claras referencias a la forma de gobernar de la élite iraní encabezada por Ali Jameneí.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Con información de EFE

