Protestas Dejan 7 Muertos en Irán; Trump Dice Que EUA Acudirá al Rescate de Manifestantes
En los últimos cinco días, Irán ha estado sumido en protestas a causa de la carestía de la vida y el deterioro de la situación económica
Al menos 7 personas han muerto en los últimos cinco días en Irán a causa de la represión contra las manifestaciones en distintas ciudades del país.
De acuerdo con la ONG opositora al régimen iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, al menos 7 personas han perdido la vida, 33 resultaron heridas y 119 han sido detenidas en distintos puntos de Irán.
Las manifestaciones, que comenzaron el domingo en Teherán, se han extendido a decenas de ciudades, entre ellas Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom.
Los protestantes se quejan de la carestía de la vida y el deterioro de la situación económica en el país, aunque pronto tomaron un cariz político con consignas contra la República Islámica.
Noticia relacionada: Venezuela Recibe Oferta de Apoyo de Irán para Enfrentar el “Terrorismo Internacional de EUA"
Y es que Irán atraviesa una crisis económica importante, marcada por una inflación anual del 42% y una devaluación del rial.
La moneda iraní está presionada por las sanciones económicas de Estados Unidos y la ONU por su programa nuclear, así como por la mala gestión de las autoridades.
Aunque los medios afines al régimen iraní han consignado las muertes y detenciones, han señalado que los hechos han ocurrido por alborotadores al enfrentarse a las fuerzas del orden.
Estados Unidos, al Rescate
A través de su red Truth Social, el presidente Donald Trump señaló que si Irán mata manifestantes, Estados Unidos "acudirá a su rescate".
Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate
El mandatario señaló: "Estamos preparados y listos para actuar", esto a unos días de que prometiera "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles.
Por el momento, las manifestaciones son menos importantes que las ocurridas a finales de 2022 tras la muerte en detención de la joven Mahsa Amini.
Irán responde a dichos de Trump
Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento y hoy secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas.
Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses
Con información de EFE, AFP y AP
