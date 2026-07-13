Incendio Arrasa Bosque de Fontainebleau Cerca de París y Sospechan que Fue Provocado

Al menos 500 bomberos y dos aviones Canadair luchan este lunes contra las llamas en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, para apagar un incendio de "magnitud excepcional" que según el gobierno francés podría ser intencionado.

El incendio comenzó el domingo en plena ola de calor y en pocas horas recorrió unas 800 hectáreas de las 23 mil de este pulmón verde situado a 60 km al sureste de París.

El bosque consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

"Hubo una decena de puntos de inicio de fuego en un perímetro de 1,000 metros, lo que sugiere que podría ser de origen intencionado", afirmó este lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una visita a la zona.

"Esperamos poder contener el fuego durante el día", añadió el ministro. Sin embargo, avisó, "el tratamiento del fuego podría llevar días e incluso semanas".

Unas 900 personas que vivían cerca del bosque tuvieron que ser evacuadas, puntualizó Laurent Nuñez. Ninguna vivienda resultó dañada, ni ha habido que lamentar heridos.