Incendio Arrasa Bosque de Fontainebleau Cerca de París y Sospechan que Fue Provocado

Unas 900 personas que vivían cerca del la zona, al sureste de la capital francesa, tuvieron que ser evacuadas

IncendioEl bosque consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Foto: Reuters.

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Fontainebleau en llamas: 800 hectáreas afectadas y sospechas de incendio intencionado. 900 evacuados y esfuerzos masivos para controlar el fuego. Conoce los detalles.

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