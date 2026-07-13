Plantea Presidenta de la Comisión Europea Edad Mínima para Acceder a Redes Sociales

Ursula von der Leyen dijo que los niños no deben tener ningún tipo de acceso a las pantallas hasta los 3 años

Ursula von der LeyenLa alemana dijo que hasta los 3 años los niños no deben tener ningún tipo de acceso a las pantallas. Foto: Reuters.

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Von der Leyen plantea que redes sociales sean seguras para adolescentes mayores de 13 años. ¿Deberían las plataformas demostrar su seguridad antes de permitir el acceso?

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