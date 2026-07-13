Plantea Presidenta de la Comisión Europea Edad Mínima para Acceder a Redes Sociales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó establecer una edad mínima para que los menores puedan acceder a las redes sociales de forma gradual, de tal manera que los que tengan menos de 13 años solo puedan abrirse una cuenta con la supervisión de los padres.

"Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el permiso de conducir, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", dijo Von der Leyen este lunes 13 de julio en una declaración a la prensa.

La presidencia de la Comisión Europea recibió hoy el informe que ha preparado un grupo de expertos sobre las medidas que puede adoptar la Unión Europea para proteger a los menores en internet, que aboga por un enfoque gradual y armonizado en la UE que Von der Leyen considera "convincente".

¿Qué edad comtempla Von der Leyen?

La alemana dijo que hasta los 3 años los niños no deben tener ningún tipo de acceso a las pantallas, y añadió que los menores de 13 solo deberían abrirse una cuenta en las redes sociales bajo la supervisión de sus padres, tutores o profesores y hacerlo "con un tiempo limitado".

A partir de los 13 años, el acceso a las redes dependerá de si las plataformas demuestran que son apropiadas para la edad en cuestión y seguras para los adolescentes.

"La responsabilidad radicará en demostrar que son seguras y apropiadas para la edad. Solo así se abrirá la puerta para que un adolescente acceda a las redes sociales después de los 13 años", señaló la presidenta de la Comisión.

En este sentido, Von der Leyen dijo que a la hora de limitar el acceso a los menores, hay que diferenciar entre distintos tipos de plataformas, para ver hasta qué punto son perjudiciales para los niños y adolescentes.

"Y la evidencia demuestra que se trata, principalmente, de las redes sociales, pero también de otros proveedores con funciones adictivas y no apropiadas para su edad", afirmó la lideresa.

La jefa de la Comisión precisó que presentaría una propuesta legislativa "después del verano".

Las recomendaciones de expertos

Para asesorarse al respecto, Ursula von der Leyen encargó a un panel de expertos integrado por médicos, académicos, representantes de la juventud y padres realizar un informe, cuyas recomendaciones fueron presentadas hoy.

Entre ellas, destacan:

Cero pantallas para bebés y niños pequeños

Prohibir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales y otros servicios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, salvo durante períodos limitados bajo la supervisión de un progenitor o en un entorno educativo

Un "uso progresivamente autónomo" para los jóvenes de entre 13 y 18 años de las plataformas digitales que cuenten con "elementos clave de seguridad", como un sistema de verificación de edad eficaz y un diseño exento de funciones adictivas

Los países de la UE serían libres de establecer prohibiciones de acceso a nivel nacional más allá de los 13 años

A los 18 años, los europeos alcanzarían su "plena mayoría digital"

En los últimos meses, la UE ha intensificado la presión sobre las plataformas de redes sociales para que tengan en cuenta el bienestar físico y mental de los usuarios.

Bruselas ordenó el viernes a Facebook e Instagram modificar sus funciones "adictivas", o de lo contrario se expondrá a una cuantiosa multa, luego de una advertencia similar a TikTok en febrero.

El bloque europeo lleva meses barajando la posibilidad de instaurar una "mayoría digital" a nivel comunitario, similar a la adoptada por Australia el año pasado.

Un número creciente de Estados miembros de la UE -Francia, España, Grecia, Dinamarca, Austria y Suecia- ha ido adoptando o contemplando restricciones de acceso a las redes sociales para los menores.

No obstante, el tema genera polémica en el bloque, con países como Estonia que se oponen a las prohibiciones, mientras que otros no se han pronunciado.

Implantar medidas de este tipo a nivel comunitario evitaría instalarse en un mejunje de normas nacionales, a la vez que sería más fácil de aplicar a las plataformas, cuya regulación es ya en gran medida competencia de Bruselas, en coordinación con los 27.

ASJ