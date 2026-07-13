Marchas HOY 13 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 13 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan tres marchas, cuatro concentraciones y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

07:30 y 08:00 horas. Sindicato Mexicano de Electricistas. Marcharán del Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad y de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas con destino a la Secretaría de Gobernación y al Zócalo para exigir la reinserción laboral de extrabajadores, el respeto a los derechos de jubilados, una tarifa social justa y el acceso a la electricidad como derecho humano.

12:00 horas. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Marcharán de la explanada del Palacio de Bellas Artes a la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional para apoyar la entrega de un citatorio y exigir laboratorios dignos, educación de calidad y respeto a la comunidad estudiantil y docente.

#PrecauciónVial| Manifestantes afectan un carril de Abraham González entre Gral. Prim y Atenas. #AlternativaVial| Av. Insurgentes y Balderas. pic.twitter.com/JsHgImZ6Oq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026

Venustiano Carranza

11:00 horas. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre. Se concentrarán en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza para realizar un mitin en el que exigirán que se les permita vender en la vía pública y un alto a las extorsiones y al cobro de piso.

Otras movilizaciones

14:00 horas. Asamblea General de Trabajadores. Se concentrarán en la Secretaría de Gobierno para exigir estabilidad laboral, renivelación, un nuevo tabulador salarial, prestaciones universales y el fin de los contratos irregulares.

Azcapotzalco

17:00 horas. Padres de familia y comunidad estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”. Marcharán del CECyT No. 6 a la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional para exigir una solución a la situación académica de estudiantes irregulares.

Benito Juárez

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical. Se instalarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Miguel Hidalgo

Durante el día. Vecinos de la colonia Ampliación Granada. Se concentrarán en Lago Andrómaco y Lago Neuchâtel para manifestarse contra la instalación de parquímetros en la colonia.

Concentraciones

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ