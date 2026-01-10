Una de las expresiones más dolorosas de la crisis forense que enfrenta México tiene que ver con las personas que no reciben información oportuna sobre el paradero de sus seres queridos y pasan muchos años hasta enterarse que murieron y se encuentran en fosas comunes.

En el Panteón Dolores de la Ciudad de México hay al menos 40 posibles casos, otro reflejo del abandono, opacidad e incompetencia por parte de las autoridades.

Blanca Sofía Lara Alonso, hermana de desaparecido, explica:

Mi hermano se llama Carlos Daniel Lara Alonso (...) dejamos de saber de él en el 2009. Él acudió a un hospital cercano al centro de la ciudad con un cuadro de neumonía y ahí falleció. Del hospital lo llevaron al INCIFO, antes era SEMEFO, y estuvo 30 días ahí

Blanca Sofía tardó más de 15 años en saber que su hermano había muerto. Durante todo este tiempo, el cuerpo permaneció en la fosa común del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México.

“¿Por qué nunca se me hizo o se nos hizo una notificación si él estaba registrado como persona desaparecida?” cuestiona.

Blanca Sofía fue informada del paradero de su hermano a finales de 2025 por parte de Fiscalía y Comisión de Búsqueda de la CDMX.

Durante años, cientos de personas fueron enterradas en fosas comunes a pesar de contar con documentos que las identificaban. Al mismo tiempo, sus familiares los buscaban.

Ninguna dependencia se dio a la tarea de poner en común los registros de personas inhumadas con las denuncias de desaparición.

Al respecto Luis Gómez, comisionado de Búsqueda de la CDMX, indicó:

Muchas de las personas que están aquí en calidad desconocidas o en calidad de identificadas no reclamadas podrían coincidir con los registros que tenemos de desaparición a nivel nacional

Video | N+ Focus: Incompetencia Llevó a Cientos a Fosas Comunes a Pesar de Ser Buscadas o Contar con Documentos

Búsqueda de N+ Focus

N+ Focus realizó su propia búsqueda y encontró hasta 40 posibles positivos en la Ciudad de México. Es decir, 40 personas que están siendo buscadas por su familia y que podrían llevar años enterradas en el Panteón de Dolores, el más grande de la capital.

Para llegar a esa cifra analizamos las fichas de búsqueda que la fiscalía estatal tiene en su página web y se cruzaron con el registro de personas inhumadas en la fosa común. Este registro fue elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda a través de los archivos del panteón.

En la fosa común, actualmente hay más de 16 mil cuerpos enterrados, de los que más de 8 mil 500 estarían identificados.

Israel Cancino, responsable de la fosa común del Panteón de Dolores, explicó:

Estamos exactamente en el área de fosa común. Mira, aquí todas estas, si tú ves todas estas, son fosas comunes. De aquí y todas estas tienen un promedio de 100, 120 cuerpos por fosa

Israel Cancino lleva toda la vida trabajando en el panteón y es el encargado de llevar este registro.

Ya cuando yo recibo, todos ya vienen con nombre o vienen sin nombre como desconocidos. No sé el porqué, si traigan credenciales o pero que ya traen su nombre

En noviembre de 2025, las autoridades de la CDMX realizaron una primera exhumación en la fosa 26 de la fosa común.

Luis Gómez, comisionado de Búsqueda de la CDMX, indicó:

Se hizo una revisión documental tanto del registro del panteón en su totalidad como también una comparación con los registros de reportes de personas desaparecidas y a partir de esa comparación se dio con la identificación o la coincidencia de formación de diferentes casos

Pero este es solo el principio. México registra más de 130 mil desaparecidos y al menos 70 mil cuerpos sin identificar, muchos de ellos en los 226 panteones que disponen de fosas comunes.

Jaqueline Palmeros, madre buscadora de la CDMX, señaló:

Ya hay varias personas que fueron notificadas de que su familiar estaba ahí después de años, después de 10, 10 años, 8 años, 11 años, pero pues eso también deja mucho que hablar de las administraciones pasadas y de las malas prácticas que se llevaban a cabo

El trabajo para elaborar un registro quedó inconcluso y muchas familias buscan sin saber que su ser querido podría haber sido enterrado hace muchos años.

Historias recomendadas:

Con información de Alberto Pradilla, Paul Ramírez y Enrique de la Mora de N+ Focus

LECQ