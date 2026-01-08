Reportan que Fuerzas de Seguridad de Irán Dispararon contra Manifestantes en Karaj

Grupos de derechos humanos acusaron a Irán de disparar contra los manifestantes. Las fuerzas de seguridad habrían disparado contra una manifestación en Karaj.

Las protestas contra la inflación iniciaron en Teherán y se han esparcido hacia otras ciudades.

y se han esparcido hacia otras ciudades. En el duodécimo día de protestas, se ha reportado un apagón del Internet en Irán.

Denuncian que fuerzas de seguridad de Irán han disparado contra manifestantes

La caída del rial ha provocado amplias protestas en Irán. El conflicto se encendió el pasado 28 de diciembre, en el Gran Bazaar de Teherán.

Los manifestantes salieron a las calles para denunciar la alta inflación y las dificultades económicas que ha enfrentado el país ante las sanciones internacionales y la guerra con Israel, en 2025.

Desde Teherán las protestas se han extendido hacia otras ciudades y han incluido la quema de símbolos del régimen, como estatuas de Alí Jamenei, actual líder del país, y de Ruhollah Jomeiní, líder fundador de la República Islámica.

El gobierno, que en un principio dijo que sería sensible ante las protestas, habría pasado a reprimir estas con violencia. Grupos de derechos humanos señalan que las fuerzas de seguridad iraníes han disparado contra los manifestantes.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo una manifestación en Karaj fue reprimida a tiros. Medios locales indican que el número de muertos asciende a veintiuno.

No obstante, la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó en su propio balance que las fuerzas de seguridad habían matado al menos a 45 manifestantes. Entre las víctimas habría ocho menores.

Según la organización de derechos humanos, el pasado miércoles fue el día más sangriento desde el inicio de las protestas, con 13 muertes confirmadas. Además, habría más de 2 mil detenidos.

Protestas en Irán continúan pese a que se ha bloqueado el Internet

En el duodécimo día de manifestaciones, el organismo de control de internet Netblocks dio a conocer un posible apagón masivo de la red en Irán. En un comunicado, el organismo declaró que “las métricas en tiempo real muestran que Irán se encuentra en medio de un apagón nacional de Internet”.

En medio de la represión gubernamental, Donald Trump ha señalado que no dudará en tomar represalias contra Irán si mueren manifestantes. En una entrevista con el conductor Hugh Hewitt, el mandatario estadounidense dijo:

Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios -tienen muchos disturbios-, si lo hacen, los golpearemos muy duro.

¿Qué significa la bandera con el león ondeada en las protestas de Irán?

La actual ola de protestas es la más grande en el país desde las que provocó en 2022 la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní que fue detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo. Aunque estas protestas comenzaron con reclamos por la situación económica de Irán, han retomado símbolos del Estado Imperial de Irán, régimen que fue derrocado durante la revolución de 1979 y que fue reemplazado por la República Islámica, un régimen teocrático que ha limitado la libertad de mujeres y de minorías.

La agencia AFP ha comprobado la autenticidad de algunos videos que muestran a manifestantes gritando lemas como “es la batalla final, Pahlavi volverá”, en alusión a la dinastía del sha que gobernó el país antes del ascenso de los ayatolás. Otro lema escuchado en las protestas es “Seyyed Ali será destituido”, en referencia al actual líder, Alí Jamenei, quien está en el poder desde 1989.

Durante las protestas también se ha visto una bandera de Irán con el escudo del León y el Sol. Este símbolo, que hace referencia a la astronomía babilónica, fue parte de la bandera iraní entre 1846 y 1980.

