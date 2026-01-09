Irán Promete Castigo “Decisivo, Máximo y Sin Indulgencia” a Manifestantes: Líder Critica a Trump

Este viernes 9 de enero de 2026, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que su país "no cederá" frente a una ola de protestas que va en aumento y representa un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979.

Dio a entender que las fuerzas de seguridad tomarán medidas drásticas contra los manifestantes, en un desafío directo a la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar a quienes protestan pacíficamente.

Alí Jamenei criticó a Trump por tener las manos “manchadas con la sangre de los iraníes”, mientras sus seguidores gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!” en unas imágenes distribuidas por la televisora estatal iraní.

La prensa estatal incluso se refirió repetidamente a los manifestantes como “terroristas”.

Ante una multitud en su complejo en Teherán, Jamenei dijo que los manifestantes están “arruinando sus propias calles (...) para hacer feliz al presidente de Estados Unidos (…) Porque él dijo que vendría en su ayuda. Debería prestar atención al estado de su propio país en su lugar”.

Castigo “decisivo y sin indulgencia legal” a manifestantes

Mientras tanto, el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, prometió que el castigo para los manifestantes “será decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a los comentarios de Jamenei.

Pero Trump ha repetido su compromiso de atacar Irán si fallecen manifestantes, una amenaza que ha cobrado relevancia luego de la operación militar de su ejército para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

¿Por qué hay protestas en Irán?

Con gritos de "muerte al dictador", los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida.

La agencia de noticias AFP refirió que, según imágenes verificadas, se pudo observar a multitudes de personas a pie desafiando al gobierno o conductores tocando el claxon en apoyo al movimiento.

Añadió que los videos dieron cuenta de manifestaciones en otras partes del país, incluyendo Tabriz (norte), en la ciudad santa de Mashhad (este), así como en el oeste del país de mayoría kurda, especialmente alrededor de Kermanshah.

“En varias imágenes que la AFP aún no ha podido verificar, se puede ver a manifestantes incendiando la entrada de la filial regional de la televisión estatal en Isfahán”, agregó.

Mientras que otros videos mostraron llamas en el edificio de la gobernación de Shazand, en el centro del país, después de que los manifestantes se congregaran en las proximidades.

Se trata de las mayores protestas en Irán desde las que ocurrieron en 2022 luego de la muerte de Mahsa Amini, arrestada por un supuesto velo mal ajustado sobre la cabeza.

Además, las manifestaciones ocurren en un momento en que Irán está debilitado luego de la guerra con Israel y los golpes infligidos a varios de sus aliados regionales

Hasta ahora, la violencia en torno a las movilizaciones ha causado al menos 42 muertos y más de 2 mil 270 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Con información de AP y AFP.

