En Groenlandia, Responden a Amenaza de Trump: "No Queremos Ser Estadounidenses"

Los partidos políticos de Groenlandia manifestaron su rechazo a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse del control de la isla por "las buenas o por las malas".

Noticia relacionada: Trump Amenaza con Tomar el Control de Groenlandia "Por las Buenas o Por las Malas"

Los líderes de las cinco fuerzas políticas en el Parlamento local mostraron su desacuerdo y emitieron una declaración conjunta el viernes por la noche, con un mensaje contundente.

No vamos a ser estadounidenses, no vamos a ser daneses, vamos a ser groenlandeses

La declaración vino después de las constantes referencias del magnate de sugerir el uso de la fuerza para anexionar a este territorio autónomo danés rico en minerales.

Trump ha señalado que el control de ese territorio es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, debido al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

Postura ante Estados Unidos

La noche de este viernes, luego de que Trump hablara de tomar el control de Groenlandia por "las buenas o por las malas", los partidos políticos se pronunciaron.

Noticia relacionada: ¿Qué Tan Real es la Amenaza de Trump sobre Groenlandia? 6 Claves del Conflicto con Dinamarca

El documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de oposición, que aboga por una rápida independencia de Dinamarca.

El futuro de Groenlandia lo determinará el pueblo groenlandés. El futuro de Groenlandia se forja en consulta con el pueblo groenlandés y se mejora con base en el derecho internacional y la Ley de Autogobierno

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM