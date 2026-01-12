Sheinbaum y Trump Hablan por Teléfono Hoy: Presidenta de México Revela Temas de la Conversación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron nuevamente por teléfono hoy, 12 de enero de 2026.

Luego de la llamada, la presidenta Sheinbaum detalló que habló con Trump sobre el respeto a las soberanías, tráfico de drogas, comercio e inversiones.

En redes sociales, la mandataria Claudia Sheinbaum calificó la conversación con Donald Trump como “muy buena” y destacó que “la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

El mensaje de la presidenta Sheinbaum estuvo acompañado por una fotografía durante la llamada con Trump, en la que aparecen Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte.

Ayuda de Estados Unidos en México "no está sobre la mesa"

Más tarde, en la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo dio más detalles sobre la conversación de este lunes con Donald Trump, que tuvo una duración de 15 minutos, y mencionó que el mandatario estadounidense insistió en que las fuerzas armadas de su país pueden ayudar a México, propuesta a la que la presidenta de México respondió que ese tema "no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía".

"Fue una llamada más breve y quedamos en volver a comunicarnos", afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum apuntó que acordaron que ambos países seguirán trabajando conjuntamente y anunció que el próximo 23 de enero de 2026, se realizará una nueva reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Sheinbaum retrasa conferencia mañanera por llamada con Trump

Por la conversación de hoy con Trump, la presidenta Sheinbaum dio su conferencia de prensa mañanera a las 09:00 horas y no a las 07:00, como tradicionalmente la hace.

La nueva llamada entre Sheinbaum y Trump se realizó luego de la conversación que sostuvieron el domingo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, sobre cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

