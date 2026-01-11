"La Mañanera del Pueblo” de Claudia Sheinbaum Cambia de Horario Mañana, Lunes 12 de Enero

Este lunes 12 de enero, la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo tendrá un cambio de horario y se realizará a las 9:00 horas en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Así lo informó la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República a través de un comunicado oficial.

En el documento se precisa que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará el encuentro con medios de comunicación a partir de esa hora, en la que se abordarán temas de la agenda nacional y se responderán preguntas de la prensa, como ocurre de manera habitual.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

No es la primera vez que la conferencia matutina sufre modificaciones en su horario. En ocasiones anteriores, la mandataria ha retrasado su participación debido a compromisos de carácter internacional. Un ejemplo de ello ocurrió el 6 de marzo de 2025, cuando Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante esa conversación, ambos mandatarios abordaron el tema de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense a diversos productos mexicanos.

Historias recomendadas: