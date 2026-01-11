CDMX se 'Congela': Emiten Doble Alerta por Frío en Todas las Alcaldías a Partir de Esta Hora

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió este domingo 11 de enero 2026 doble alerta por frío para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde se espera un descenso de temperaturas hasta 1° Celsius.

Doble alerta por frío en CDMX hoy

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 12 de enero 2025, en las demarcaciones: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Además, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes, en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Información en desarrollo