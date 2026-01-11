Convocatoria Licenciatura UNAM 2026: Lista de Fechas Clave, de Registro a Examen; Aquí el Link

Si buscas cursar una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en sus distintas modalidades, ha llegado el momento que te postules al concurso de selección, pues este lunes lanza su convocatoria para licenciatura 2026. En N+ te compartimos el link para que cheques los requisitos y te informamos cuáles son las fechas clave en este proceso, del registro a la aplicación del examen,

La UNAM dio a conocer que la convocatoria será publicada este lunes 12 de enero 2025. Este hecho marca el punto de partida para miles de aspirantes que podrán integrarse a la máxima casa de estudios y comenzar así su formación profesional.

Para poder participar en el proceso de selección debes seguir cada paso de manera correcta, por lo que te recomendamos leer la convocatoria y su instructivo, para conocer con detalle los requisitos específicos.

¿Dónde consultar la convocatoria de la UNAM para licenciatura 2026?

A partir de este lunes 12 de enero 2025 puedes consultar la convocatoria en la página electrónica de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), disponible en el siguiente link: www.dgae.unam.mx.

En dicho sitio encontrarás, además, el instructivo, donde encontrarás los requisitos del Concurso de Selección 2026, pero te dejamos un adelanto de lo que se pide año con año de manera elemental:

Contar con un promedio mínimo de 7.0 en el certificado de preparatoria.

Haber concluido el bachillerato o estar cursando el último semestre al momento de la publicación de la convocatoria.

Completar correctamente todas las etapas del proceso dentro de los plazos establecidos.

Debes de saber que más allá de estos requerimientos, existen carreras con prerrequisitos, como entrevistas, exámenes específicos o pruebas de habilidades. Para conocer si la licenciatura que quieres los pide, debes revisar los instructivos específicos.

¿Cuáles son las fechas clave en la convocatoria de UNAM para licenciatura 2026?

Luego de la publicación de la convocatoria, el siguiente paso es realizar el registro vía Internet. Este proceso estará abierto del 23 de enero al 3 de febrero de 2026; durante este periodo, deberán crear una cuenta en el sistema, ingresar sus datos con sumo cuidado y descargar la ficha de depósito.

Tras completar el registro, es importante no olvidar realizar en tiempo y forma el pago por derecho a examen a partir del 23 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026.

Una vez confirmado el pago, deberán continuar con las siguientes etapas descritas en el instructivo, evitando omitir alguna, a fin de garantizar su participación en el proceso de selección sin problema alguno.

Las fechas clave son:

Publicación de Convocatoria:​​12 de enero de 2026

Registro de aspirantes vía Internet:​ 23 de enero al 3 de febrero de 2026

Pago por derecho a examen:​​ 23 de enero al 5 de febrero de 2026

Aplicación del examen en línea​: 23 de mayo al 10 de junio de 2026

Publicación de Resultados: ​​17 de julio de 2026

