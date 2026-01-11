Segunda Tormenta Invernal en México: Ambiente Gélido y Caída de Nieve en Estos Estados Mañana

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este domingo que se prevén para mañana lunes 12 y el martes 13 de enero 2026 los estragos de la segunda tormenta invernal en México, por lo que alertó un ambiente de frío a gélido. Las condiciones permitirán la posible caída de nieve o aguanieve en varios estados de la República. ¿Dónde puede caer nieve? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? Te damos los detalles.

A través de un comunicado, autoridades señalaron que mantienen la vigilancia por los riesgos que se pudieran generar en las regiones con efectos por el paso del frente frío número 27, el evento de Norte y el tránsito de la segunda tormenta invernal.

Luego del registro de lluvias en las últimas horas por la combinación del sistema frontal con otros fenómenos, se han puesto en marcha operativos de revisión en las entidades que se vieron afectadas, informó la CNPC.

¿Dónde va a caer nieve mañana 12 de enero 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para mañana lunes 12 y el martes 13 de enero la segunda tormenta invernal mantendrá un ambiente de frío a gélido con vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste de México, generando condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de:

Chihuahua

Durango

Sierra de Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Además, se pronostica lluvia engelante, es decir, con gotas de menos 0 grados, en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León, previendo que el fenómeno se desplace hacia Texas, Estados Unidos, durante la noche del martes.

Por otra parte, el frente frío número 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, generando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes en Puebla y Campeche.

Además, se prevén chubascos y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades federales de Protección Civil señalan que la masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, así como el evento de "Norte" muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

