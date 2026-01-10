Frente Frío 27 HOY: Estos son los Estados Donde Esperan Intensas Lluvias por Fenómeno Combinado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado su pronóstico del tiempo para las próximas horas y entre los detalles que se pueden observar está la presencia de lluvia intensa en algunos estados, con precipitaciones menores en otros, a raíz de la combinación entre el frente frío 27 y el canal de baja presión, con otros fenómenos.

Mientras se desplaza el sistema frontal, se pronosticó un ambiente gélido en gran parte del territorio nacional.

Video: Clima Hoy en Chihuahua: Pronóstico del Sábado 10 de Enero de 2026

¿Dónde se esperan lluvias por el frente frío 27 hoy?

Para este sábado 10 de enero 2025, el frente frío número 27 recorrerá la vertiente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión a lo largo del litoral, lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco.

Asimismo, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Finalmente, se prevén precipitaciones puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte), así como chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Historias recomendadas:

Clientes de Esta Compañía No Podrán Registrar su Celular en Padrón Telefónico sin Este Requisito

¿Hay Suficiente Nieve para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Toman Medidas por Clima

DMZ