Pronóstico del Tiempo SÁBADO 10 de Enero 2026: Se Espera Ambiente Gélido en el País

Para este sábado 10 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco; y muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Además, habrá precipitaciones fuertes en San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), así como chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que impulsará al frente frío núm. 27 originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como evento de norte intenso en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Video: A Sacar las Cobijas: Se Espera Un Fin de Semana Muy Frío en Gran Parte del País

A su vez, se espera un ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente del territorio mexicano; chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte, así como la probable caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la noche y madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierra).

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Coahuila y Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierra).

Posible lluvia engelante: zonas de Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Jalisco (costa), Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -20 a -15 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.

De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua.

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM