Video de Nueva Erupción del Volcán Kilauea Hoy: Así se Ve Explosión de Lava

Este lunes, 1 de junio de 2026, el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró en una nueva erupción en Hawái, Estados Unidos de América (EUA)

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), podría producirse una erupción más intensa, conocida como fuente de lava. Videos muestran el momento de la explosión de lava, que fluye desde el cráter del Kilauea.

Kīlauea Eruption Update — Episode 48 of Kīlauea summit lava fountaining began at 4:40 a.m. HST today, June 1, and is ongoing. ⁰ ⁰This eruption is taking place within Kīlauea summit caldera in Hawai‘i Volcanoes National Park. Precursory lava flows began from the south vent at… pic.twitter.com/0L50YJ1Ko9 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) June 1, 2026

Mediante redes sociales, el Servicio Geológico estadounidense informó que la erupción está ocurriendo dentro de la caldera de la cumbre de Kilauea en el Parque Nacional de Volcanes de Hawai.

Los flujos de lava precusores comenzaron desde la abertura sur a las 5:41 p.m. del pasado 30 de mayo y continuaron de manera intermitente.

Indicó que, actualmente, solo la abertura norte está expulsando una fuente de lava que alcanza 200 metros de altura.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia por caída de cenizas para las áreas al suroeste y noreste de Halemaʻumaʻu.

Con información de N+.

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