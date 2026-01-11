Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente Conversan Sobre Cooperación en Lucha Contra Narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, conversaron este domingo 11 de enero sobre la cooperación de Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico.

La comunicación fue revelada por el Departamento de Estado del país vecino del norte, y se detalló que entre los temas abordados estuvieron el combate al fentanilo y al tráfico de armas.

"(Conversaron) para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas", señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento.

El posicionamiento de la autoridad estadounidense fue en un tono más enérgico hacia México, pues planteó que se necesitan "resultados tangibles" contra el "narcoterrorismo".

.@SecRubio spoke with Mexican Foreign Secretary de la Fuente @SRE_mx on the need for concrete actions to dismantle Mexico’s violent narcoterrorists networks and stop the trafficking of fentanyl and weapons. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 12, 2026

"El Secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio", se indicó en la tarjeta difundida por el portavoz Tommy Pigott.

Fue seguimiento a programa de seguridad fronteriza, dice SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la llamada entre De la Fuente y Rubio, y señaló que fue en seguimiento al programa de seguridad fronteriza, bajo el marco de respeto irrestricto a la soberanía nacional.

Tras el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cancillería mexicana indicó que la conversación fue atendiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, según principios establecidos en la actual relación bilateral con el gobierno del presidente Donald Trump.

"Atendiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley", publicó la SRE en su cuenta oficial de X.

Los principios reiterados por México fueron: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Atendiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 12, 2026

La llamada entre ambos funcionarios fue poco después de que Sheinbaum comunicara que su conferencia matutina diaria se verá retrasada mañana 12 de enero, lo que sugiere una posible llamada con Trump.

En la última semana, luego de la intervención estadounidense en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Trump ha insistido que "algo hay que hacer con México" para combatir a los cárteles de la droga, además de advertir que se comenzará a actuar "en tierra".

La mandataria mexicana ha dicho que "la soberanía no se negocia" y que se buscaría estrechar la comunicación con el país vecino del norte, además de asegurar que existe cooperación y se ha reducido el tráfico de fentanilo que los cárteles mexicanos envían a Estados Unidos.

