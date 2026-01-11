Sheinbaum Destaca que México Redujo en 50% el Cruce de Fentanilo Hacia Estados Unidos

Este domingo 11 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México ha logrado reducir a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza hacia Estados Unidos durante un evento de Programas para el Bienestar en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante su participación ante decenas de asistentes, la mandataria destacó resultados de la coordinación bilateral en materia de seguridad. Según sus declaraciones, el trabajo conjunto ha producido avances medibles en el combate al tráfico de drogas sintéticas.

Relación bilateral bajo principios de soberanía

La presidenta enfatizó que la relación con el vecino país del norte mantiene límites claros. Sheinbaum declaró:

Hay algo que no se negocia. Y esa es la soberanía. Esa es la independencia de la patria

La mandataria detalló que el enfoque gubernamental rechaza el uso de mayor violencia como estrategia. En cambio, propuso un trabajo integral que incluye atención a las causas del problema y reducción de la impunidad en ambos lados de la frontera.

Llamado a Estados Unidos para reducir consumo

Sheinbaum dirigió parte de su mensaje hacia las autoridades estadounidenses, señalando la necesidad de que ese país implemente acciones para disminuir el consumo de sustancias. La presidenta indicó que deben acercarse a sus jóvenes para reducir los índices de drogadicción.

El evento formó parte de la gira de supervisión de programas sociales que el gobierno federal realiza en diferentes entidades del país. Estuvieron presentes funcionarios de las secretarías de Bienestar, Energía, Infraestructura y otras dependencias federales.

La mandataria concluyó su participación reiterando que México mantendrá coordinación y colaboración con Estados Unidos, pero "nunca nos subordinamos".

