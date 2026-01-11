Pemex Recupera y Amplía su Capacidad de Producción de Fertilizantes, Anuncia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la recuperación de su capacidad productiva en el sector de fertilizantes, considerada estratégica para el campo mexicano.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria destacó que su administración trabaja actualmente en la ampliación y modernización de dicha capacidad productiva, con el objetivo de fortalecer la autosuficiencia nacional y reducir la dependencia de importaciones.

Con el gobierno del presidente López Obrador, Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes; actualmente trabajamos en ampliarla y mejorarla. Hoy supervisamos la planta Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. pic.twitter.com/IPvBXL9VaY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 11, 2026

En este contexto, informó que este día supervisó la planta de fertilizantes Fertinal, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sheinbaum subrayó que la reactivación de estas instalaciones forma parte de un proyecto integral para apoyar a los productores agrícolas, garantizar el abasto de fertilizantes a precios accesibles y consolidar a Pemex como una empresa productiva del Estado con impacto directo en el desarrollo nacional.

