Coahuila Arranca Jornada Electoral para Elegir 25 Diputados Locales

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio este domingo a la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila. Más de 2.4 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para renovar 25 diputaciones locales —16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional— en lo que el propio organismo describe como una elección sin precedentes en el país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abren Casillas para laJornada Electoral en Coahuila; se Disputan 25 Diputaciones Locales

El Consejo Local del INE en Coahuila se declaró en sesión extraordinaria permanente a las 6:41 horas, desde donde vigilará la instalación y operación de las 4 mil 275 casillas aprobadas en todo el estado.

Voto por internet y urnas electrónicas: Coahuila estrena dos pilotos únicos en el país

Esta jornada tiene dos elementos que la distinguen de cualquier otra elección en México. Por primera vez en el territorio nacional, Coahuila pone en marcha simultáneamente dos programas piloto: voto anticipado por internet y 15 casillas especiales equipadas con urnas electrónicas. Ningún otro estado ha operado ambas modalidades al mismo tiempo.

Lo que necesitas saber de esta elección

25 diputaciones en disputa: 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

4 mil 275 casillas aprobadas, incluidas 15 con urnas electrónicas.

2 millones 497 mil 551 personas inscritas en la Lista Nominal definitiva.

379 candidatas y candidatos registrados para la contienda.

17 mil 100 personas capacitadas para integrar las mesas directivas de casilla.

En la sesión de apertura, el presidente del Consejo Local, Miguel Castillo Morales, agradeció la presencia de la consejera del INE Frida D. Gómez Puga, así como de autoridades electorales de los organismos públicos locales de Durango, Chiapas y Tamaulipas —una asistencia que, según el comunicado, refuerza la coordinación institucional entre entidades—.

Castillo Morales también reconoció el trabajo de los supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales (CAE) y el personal de las juntas distritales ejecutivas, quienes recorrieron colonias, comunidades y localidades del estado durante meses para preparar la elección.

En su mensaje ante el pleno, el presidente del Consejo Local convocó a los actores políticos a conducirse con respeto durante la jornada:

"Exhorto a los partidos políticos que, representados por las personas presentes, así como a sus candidatos y candidatas, a respetar la voluntad de la ciudadanía, a permitir que ésta se exprese de forma libre, sin presiones, ni condicionamientos. Los convoco a celebrar la justa democrática, con respeto pleno a las reglas del juego y acatar la decisión de las y los electores, cualquiera que esta sea. Los invito a contender con altura de miras, privilegiar el juego limpio en la contienda electoral".

5 mil 952 observadores: una cifra histórica para Coahuila

La jornada registra también un número récord en materia de vigilancia ciudadana: 5 mil 952 personas acreditadas como observadoras electorales, una cifra que el INE señala como histórica para el estado y referente a nivel nacional.

Las casillas permanecerán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas.