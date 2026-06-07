Coahuila Arranca Jornada Electoral para Elegir 25 Diputados Locales

El INE inició la jornada electoral en Coahuila para renovar 25 diputaciones locales, con dos programas piloto únicos en el país: voto por internet y urnas electrónicas.

Coahuila Arranca Jornada Electoral para Elegir 25 Diputados LocalesLas casillas permanecerán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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Jornada electoral inédita en Coahuila: 25 diputaciones en juego y 5,952 observadores. Descubre cómo el INE implementa el voto por internet y urnas electrónicas.

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