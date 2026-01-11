Accidente en Carretera México-Toluca Genera Tránsito Lento Cerca de la Marquesa

Este domingo 11 de enero de 2026, la circulación vehicular en la carretera México-Toluca presentó afectaciones debido a un accidente registrado en el tramo que pasa por La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de México (C5 Edomex) emitió una alerta vial a las 14:18 horas informando sobre el incidente. Según el reporte, el percance ocasionó tránsito lento en el sentido con dirección hacia la ciudad de Toluca.

Recomendaciones a conductores en carretera México-Toluca

Las autoridades estatales pidieron a los automovilistas que transitan por la zona tomar precauciones y reducir la velocidad. El llamado busca evitar incidentes adicionales mientras se atiende el accidente y se restablece la circulación normal.

La carretera México-Toluca es una de las vialidades más transitadas del Estado de México, especialmente durante fines de semana cuando aumenta el flujo vehicular hacia zonas turísticas y recreativas.

No se proporcionaron detalles sobre el número de vehículos involucrados, personas lesionadas o la magnitud de los daños materiales. Tampoco se especificó el tiempo estimado para la normalización del tránsito en el tramo afectado.

