“Huele Muchísimo a Gas”: Los Mensajes de Vecinos Antes de la Explosión en Edificio de Coyoacán

Residentes del edificio que sufrió una explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, difundieron mensajes en los que aseguran que, previo al siniestro, se percibía un fuerte olor a gas al interior del inmueble, lo que ha generado inquietud entre los vecinos sobre las posibles causas del incidente.

Autoridades informaron que, durante la tarde de este día, algunos integrantes de las familias que habitaban el edificio dañado podrán ingresar de manera gradual para retirar pertenencias de primera necesidad.

El acceso estará estrictamente supervisado y será acompañado por personal de Protección Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes. Se precisó que únicamente se permitirá el retiro de objetos importantes y de poco peso.

Foto: N+

El edificio será rehabilitado

Las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que ya concluyeron los trabajos de apuntalamiento del inmueble, así como los dictámenes técnicos de daños. Tras las evaluaciones realizadas, se determinó que el edificio no requiere demolición, por lo que será sometido a una rehabilitación estructural integral y no sólo a reparaciones de tipo cosmético.

Inician Trabajos de Rehabilitación en Edificios tras Explosión en Coyoacán, CDMX

Al respecto, Ernesto Noriega Ayala, director del Programa de Reconstrucción de Vivienda Social de la Secretaría de Vivienda, explicó que las primeras acciones se centraron en la mitigación de riesgos mediante el apuntalamiento del edificio. Detalló que actualmente se elaboran los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo para la rehabilitación estructural del inmueble, la cual se llevará a cabo conforme a las normas vigentes. Asimismo, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México asumirá los costos de dicha rehabilitación.

En cuanto a la situación de las personas lesionadas, la alcaldía informó que dos vecinas continúan internadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras que otras dos permanecen hospitalizadas en un nosocomio privado.

Durante una reunión con los habitantes afectados, las autoridades también anunciaron que se otorgará un apoyo económico de 8 mil pesos mensuales para renta a las 24 familias que residían en el edificio, mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.

