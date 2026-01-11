Protestan Hoy en EUA Contra el ICE Tras la Muerte de Renee Nicole Good

Este domingo 11 de enero se registraron protestas en Atlanta, capital del estado de Georgia, en Estados Unidos, luego de que un agente de ICE (Servicio de inmigración y control de aduanas) matara a tiros a una mujer, Renee Nicole Good, en Minneapolis, desatando la indignación.

Decenas de manifestantes se apostaron en las calles con carteles donde se leían frases como “No más deportaciones, asilo para todos”, “ICE fuera de nuestras comunidades”, “Alto al terror de ICE ahora” y “El pueblo unido defenderá a las familias migrantes”.

Los manifestantes reprocharon no solo que el agente haya disparado a Renee Nicole Good si no que no le hayan permitido tener asistencia médica de inmediato.

Las protestas en Atlanta se unen a las que se desataron desde ayer en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos. En esta ciudad del norte del país, los manifestantes portaron este sábado 10 de enero, pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, desafiando el frío de -7 grados durante una concentración en un parque cercano al lugar de la tragedia.

CRONOLOGÍA: ICE Asesina a Mujer: ¿Cómo Ocurrió el Ataque Durante la Mayor Redada en Minneapolis?

La movilización tuvo como consigna "ICE, fuera para siempre", que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración. Al inicio de la protesta, una voz gritó: "¡Digan su nombre!". Y la multitud respondió: "¡Renee Good!".

Nueva normalidad

Las ciudades gemelas de Minnesota, Minneapolis y Saint Paul, se preparaban este domingo para lo que muchos esperan sea una nueva normalidad en las próximas semanas, mientras el Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo lo que llamó su mayor operativo contra la migración hasta la fecha.

Manifestantes gritaron a los agentes federales e intentaron interrumpir sus operaciones haciendo sonar bocinas de automóviles, golpeando tambores y soplando silbatos en un vecindario de Minneapolis lleno de casas unifamiliares.

Hubo algunos empujones y varias personas fueron rociadas con spray químico justo antes de que los agentes derribaran la puerta de una casa el domingo. Posteriormente, se llevaron a un hombre esposado.

“Estamos viendo mucha represión migratoria en todo Minneapolis y en todo el estado, agentes federales simplemente invadiendo nuestros vecindarios”, dijo Jason Chavez, un concejal de la ciudad de Minneapolis. “Definitivamente están aquí”.

Chavez, hijo de inmigrantes mexicanos que representa un área con una población inmigrante en crecimiento, dijo que está monitoreando de cerca y recopilando información de grupos de chat sobre dónde los residentes están viendo operar a los agentes.

Protestas Contra ICE en EUA Tras Muerte de Renee Good en Minneapolis Dejan Detenciones

Personas con silbatos se posicionaron en las esquinas de las calles en el vecindario donde Renee Good, de 37 años, fue muerta a tiros el miércoles, vigilando cualquier señal de agentes federales.

Más de 20 mil personas han participado en una variedad de entrenamientos para convertirse en “observadores” de las actividades de represión en Minnesota desde las elecciones de 2024, indicó Luis Argueta, portavoz de Unidos MN, una organización local de derechos humanos. “Es un papel que la gente elige asumir voluntariamente, porque eligen cuidar de sus vecinos”, dijo Argueta.

Las protestas han sido en gran medida pacíficas, pero las Ciudades Gemelas permanecen ansiosas. Las escuelas públicas de Minneapolis comenzarán a ofrecer aprendizaje remoto el lunes durante el próximo mes en respuesta a las preocupaciones de que los niños puedan sentirse inseguros al salir.

Envían más agentes

Cientos de policías federales adicionales se dirigen a la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, después de que la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desatara protestas masivas, anunció el domingo el gobierno de Donald Trump.

"Estamos enviando más agentes hoy y mañana", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News. "Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura", agregó.

