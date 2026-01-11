Trump Recibe Opciones para Atacar Irán por Represión a Protestas, Reporta NYT.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido puesto al tanto en los últimos días sobre nuevas opciones para realizar ataques militares en Irán, informó el sábado 10 de enero The New York Times, que citó a varios funcionarios familiarizados con el asunto.

"(Trump) no ha tomado una decisión final, pero los funcionarios dijeron que estaba considerando seriamente autorizar un ataque en respuesta a los esfuerzos del régimen iraní por reprimir las manifestaciones provocadas por el descontento económico generalizado", según el diario.

El presidente estadounidense ha recibido diversas opciones, incluidos ataques a objetivos no militares en Teherán, detalló The New York Times.

El sábado, Trump escribió en las redes sociales que "Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!".

Trump y otros altos funcionarios estadounidenses han advertido varias veces que Washington tomaría medidas si Irán "mata a manifestantes pacíficos".

¿Por qué Estados Unidos no ha atacado todavía?

Los funcionarios consultados por el Times dijeron que se analizan posibles respuestas frente a Irán, enfocadas en responsables de la represión. Sin embargo, advirtieron que un ataque podría fortalecer al régimen o provocar mayores represalias, por lo que buscan tiempo y un balance estratégico para no exponer al personal militar estadounidense ni a los funcionarios diplomáticos en la región.

Un alto funcionario militar estadounidense dijo que los comandantes de la región querrían más tiempo antes de cualquier posible ataque para consolidar las posiciones militares estadounidenses y preparar las defensas para cualquier posible ataque de represalia por parte de Irán

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, conversó este 10 de enero por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las manifestaciones en Irán, el escenario en Siria y las negociaciones para un acuerdo en Gaza, agregó el diario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó el miércoles 7 de enero lo que describió como declaraciones "intervencionistas y engañosas" de la administración Trump con respecto a los disturbios, y afirmó que reflejan la continua hostilidad de Washington hacia el pueblo iraní.

Aumentan las protestas contra el régimen

Desde finales de diciembre, se han producido protestas en varias ciudades iraníes debido a la fuerte caída del rial y a las dificultades económicas de larga data.

Las autoridades iraníes han reconocido las manifestaciones y han expresado su disposición a abordar las quejas económicas, al tiempo que advierten contra la violencia y el vandalismo.

En un discurso televisado el viernes, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, instó al pueblo iraní a preservar la unidad, afirmando que algunos manifestantes intentan complacer a Estados Unidos.

También le dijo a Trump que se concentrara en los problemas de su propio país, y añadió que Irán "no retrocederá" ante los "saboteadores".

Enfrentamientos mortales en medio de las protestas entre la policía y lo que el Gobierno describió como "alborotadores", han sido reportados.

Sin embargo, no se ha publicado ninguna cifra oficial de fallecidos. Según activistas, han muerto al menos 116 personas por las manifestaciones.

