Detienen a Varios Manifestantes que Protestaron Contra ICE en Los Ángeles
N+
La policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión y detuvo a varios manifestantes que protestaron contra ICE por el asesinato de una mujer en Minneapolis
COMPARTE:
Miles protestaron en Los Ángeles contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), debido al asesinato de Renee Nicole Good, quien falleció tras disparos de un agente de la dependencia el pasado miércoles 7 de enero en Minneapolis.
Aunque la movilización ocurrió sin mayores incidentes, al final se registró un choque de los inconformes contra elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles, que emitió una orden de dispersión y detuvo a varios manifestantes.
Inicialmente, imágenes aéreas mostraron a un oficial de policía empujando a una persona, mientras poco más de 20 ciudadanos y ciudadanas continuaban manifestándose durante la noche.
Sin embargo, en una actualización en X, la Policía de Los Ángeles señaló que detuvo a varias personas que se negaron a abandonar el área de Alameda, entre Aliso y Temple.
Todos los carriles de tráfico en Alameda entre Aliso y Temple están abiertos. Se realizaron varias detenciones después de que se emitió la orden de dispersión y esas personas se negaron a abandonar el área como se les había ordenado
No se reportó de inmediato cuántos fueron detenidos.