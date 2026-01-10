"Venezuela Inicia a Liberar Presos Políticos", Dice Trump tras Detención de Maduro

El presidente Donald Trump informó que Venezuela ha comenzado a liberar a presos políticos, en medio de un proceso que se desencadenó tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump destacó que “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de que buscan la paz”, y añadió que esta acción fue determinante para que él mismo cancelara una segunda oleada de ataques estadounidenses contra el país sudamericano.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense subrayó su posición: “Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Eso no debe olvidarse!”.

Información en desarrollo...

Historias recomendadas: