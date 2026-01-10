Dirigente del PRI en Michoacán Denuncia Presunto Ataque Armado contra su Hermano

Guillermo Valencia, diputado local y dirigente del PRI en Michoacán, solicitó apoyo a través de redes sociales tras informar que su hermano, René Valencia, fue atacado a balazos por un grupo de sicarios en la comunidad de Jarácuaro, ubicada en el tramo carretero entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.

En su cuenta oficial de Facebook, el priista pidió ayuda a los usuarios para denunciar el caso a las autoridades, que hasta el momento no han emitido un reporte oficial.

"En estos momentos en la comunidad de Jaracuaro entre Pátzcuaro y Erongaricuaro sicarios están disparando contra mi hermano René Valencia, ayúdenme a reportar al 911 (sic)", publicó Valencia.

Al momento, se desconoce el saldo de la agresión o si el hermano del líder del tricolor fue herido.

En redes fue difundido un video donde se observa la conducción de un par de vehículos en un tramo carretero. El clip, tomado desde el interior de una unidad, aparentemente donde viajaba René Valencia, fue grabado por su pareja.

Según las imágenes, se oye una detonación, mientras el hermano de Guillermo Valencia trata de cruzar lo más pronto el sitio. No se indica si se trató de una persecución. Solo se escucha una conversación entre las víctimas.

"¿Y los escoltas?", pregunta una mujer.

"Pues están ahí haciendo lo suyo", responde un hombre, supuestamente René Valencia, antes de oírse un supuesto disparo.

"Con cuidado, gordo, por favor", le dicen al conductor.

"Ay, Dios mío, ya nos dieron", señala ella.

Información en desarrollo...