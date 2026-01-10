Incendio Consume Edificio de Departamentos en La Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc

Este sábado 10 de enero se registró un incendio en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego presuntamente se originó en el primer piso del inmueble por causas que aún no han sido determinadas. Al lugar acudieron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otros departamentos. Para las labores de mitigación se utilizaron alrededor de ocho pipas de agua.

Incendio en La Condesa en la CDMX. Foto: N+

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron a la zona para acordonar el área y garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes. Como medida preventiva, se evacuó a 90 personas de edificios aledaños. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras las autoridades continúan con las labores de revisión y evaluación de daños.

