Trump Evalúa Acciones Militares en Irán Tras Ataques contra Manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno evalúa distintas opciones, incluidas acciones militares, ante la situación en Irán, luego de que se reportaran ataques contra manifestantes en ese país.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, donde el mandatario aseguró que recibe reportes constantes sobre el desarrollo de los hechos.

“Recibo actualizaciones cada hora. Han disparado a algunos manifestantes. Tomaré una decisión”, señaló Trump.

Asimismo, Trump indicó que sostendrá conversaciones con el empresario Elon Musk para analizar la posibilidad de restablecer el acceso a internet en Irán a través del sistema satelital Starlink.

Esta medida buscaría facilitar la comunicación de la población en medio de las restricciones impuestas por el gobierno iraní.

Trump pretende responder a la represión en irán: The Wall Street Journal

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea una reunión el próximo martes con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones del Gobierno de Estados Unidos para responder a la represión en las protestas de Irán, según informó este domingo The Wall Street Journal.



La reunión del martes será la primera "discusión formal" de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

