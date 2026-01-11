Detienen a Samuel "N" y Josué Elogio "N" por Asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este domingo 11 de enero 2026 de la detención de Samuel "N" y Josué Elogio "N", alias "Viejito", presuntamente relacionados con el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

El pasado 8 y 9 de enero se desplegaron operativos, mediante acciones coordinadas entre elementos federales y estatales, para la detención de Samuel "N" y Josué Elogio "N", a quienes se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas, indicó el funcionario federal.

García Harfuch destacó en conferencia que, derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel "N", el día de los hechos, le informó a Josué Elogio "N" los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba, en el marco de las actividades por la celebración del evento “Festival de las Velas".

Video: Detienen a Dos Más por Asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel "N" compartió los horarios del alcalde y envió una fotografía con la que informaría que se concentrarían en la explanada. Imagen que llegó, finalmente, a Jorge Armando "N", el coordinador de la célula delictiva que ejecutó el homicidio.

Asimismo, Samuel "N" había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados, afirmó el titular de la SSPC.

Por otra parte, Josué Elogio "N", se desempeñaba como taxista y posterior a su detención realizada el 9 de enero, se llevaron a cabo tres cateos en diferentes inmuebles ubicados en el municipio de Uruapan, relacionados con ambos detenidos, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, mismos que nos han dado más indicios para continuar con la investigación en curso.

Estas dos detenciones se suman a las anunciadas anteriormente:

Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

Ricardo “N”, persona encargada del traslado de integrantes tras la agresión.

Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales.

Gerardo “N”, quien era colaborador de esta célula y mantenía comunicación con Jorge Armando “N” y Ramiro “N”. Durante su captura también fue detenida Flor “N”.

Alejandro Baruc “N”, “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Entrevistas a funcionarios del gobierno de Uruapan

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que suman 11 servidores públicos del gobierno de Uruapan que han sido llamados a declarar sobre el homicidio del edil, entre ellos la secretaria particular de Grecia Quiroz, Yesenia "N".

Decirles que por lo que respecta a la otra persona de género femenino, va en la misma dinámica que se ha hecho con otros 10 funcionarios, que son entrevistas, que se vienen realizando a diferentes funcionarios de la administración municipal

Torres Piña indicó que los funcionarios han sido requeridos para ser entrevistados para poder desahogar algunas otras indagaciones o investigaciones que se están realizando sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Por eso se solicitó su presencia y el día viernes concluyó prácticamente la entrevista que se llevó un poquito de tiempo por las diferentes informaciones que se estaban requiriendo. Y el día viernes (también) se hace la otra detención de Josué, quien era el vínculo con Samuel, que en las propias dinámicas de los cuestionamientos que se hicieron en estos días, reconocen que ambos conocían del hecho, 15 días antes, es decir, dos semanas antes del 1 de noviembre, tanto Samuel como Josué conocían del hecho y del objetivo sobre el homicidio del presidente Carlos Manzo.

