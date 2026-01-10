Liberan a Yesenia "N", Secretaria Particular del Alcalde Asesinado Carlos Manzo

Autoridades municipales de Uruapan confirmaron que Yesenia N, secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz y del fallecido Carlos Manzo, ya se encuentra en libertad luego de haber comparecido ante las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones por el asesinato del presidente municipal.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la funcionaria únicamente fue requerida para rendir su declaración en relación con los hechos. Tras concluir el procedimiento correspondiente, Yesenia fue liberada y pudo regresar con su familia

Luego de recuperar su libertad, la secretaria de la alcaldesa compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía junto a sus hijas.

Nota relacionada: ¿Quién Era Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán?

Asesinato de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:10 horas, cuando finalizaba el Festival de las Velas, una de las principales celebraciones del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro abrió fuego en contra del alcalde.

El ataque consistió en al menos siete detonaciones realizadas con un arma corta calibre 9 milímetros. Tras la agresión, el edil fue trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida minutos después.

Dan Más Detalles del Asesinato de Carlos Manzo: Asesino Burló Círculo de Seguridad en Varias Ocasiones

Como parte de las indagatorias, el viernes 21 de noviembre de 2025 se informó sobre la detención de siete escoltas del alcalde. Fuentes federales señalaron que las aprehensiones se realizaron durante un operativo del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Los detenidos enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión.

Historias recomendadas: