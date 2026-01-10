Reportan Detención de Samuel "N", Director de Relaciones Públicas de Uruapan
Luego de la aprehensión y liberación de Yesenia "N", secretaria particular de Grecia Quiroz, se dio a conocer la ficha de detención de otro funcionario
Se reportó la aprehensión de Samuel "N", director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, Michoacán, de acuerdo con una ficha difundida por el Registro Nacional de Detenciones.
Se informa que, el pasado jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal, lo detuvieron en calles de la zona centro del municipio de Uruapan y que fue presentado ante la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía de Justicia de Michoacán.
Se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica.
Detención de funcionarios en Uruapan
Hasta el último reporte, la Dirección de Comunicación Social de Uruapan, afirma no tener información de su situación.
La detención de Samuel "N" se da luego de que se diera a conocer la aprehensión y liberación Yesenia "N", secretaria particular de Grecia Quiroz.
Con información de Mario Torres.
