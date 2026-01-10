Sheinbaum Presenta Remodelación de Tecnológico en Acapulco con Nuevo Modelo de Bachillerato

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó las remodelaciones al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 296, en Acapulco, Guerrero, como parte del nuevo modelo de bachillerato nacional.

Durante su recorrido, la mandataria destacó su plan para ampliar los bachilleratos y mejorar las instalaciones, con el fin de ofrecer mejores condiciones de estudio en nivel medio superior y buscar la reducción de deserción escolar.

Van a ser aulas dignas, como se merecen todas y todos los jóvenes mexicanos, y acapulqueños.

"Es un bachillerato que durante 30 años ha estado abandonado", aseveró por su parte Mario Delgado, secretario de educación pública.

A través de su cuenta de X, Sheinbaum señaló que "el derecho a la educación es un principio de la Cuarta Transformación; construimos más preparatorias con el nuevo modelo de Bachillerato Nacional".

En este recorrido, la titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, como Delgado, secretario de Educación Pública (SEP); Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado,

