Acción Militar de Estados Unidos en México Quedó Descartada: Sheinbaum tras Llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la acción militar de Estados Unidos en nuestro país quedó descartada, luego de la nueva llamada que este lunes sostuvo con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum afirmó que el tema de la posible intervención militar de Estados Unidos en México "no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía".

Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco.

La mandataria mexicana subrayó que la llamada de hoy con Trump fue “muy buena” y reveló que hablaron sobre soberanía, seguridad, tráfico de drogas y economía.

