¿Habrá Doble Hoy No Circula 12 de Enero por Contingencia? Así Queda Restricción en CDMX y Edomex

Empieza una nueva semana y debido a que muchos automovilistas tienen la duda de si hoy hay Contingencia Ambiental, acá te lo aclaramos y además te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana lunes 12 de enero 2026 y qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular en el Valle de México.

Fue el pasado jueves 8 de enero cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 por contingencia en CDMX y el Estado de México. La mala mala calidad del aire provocó que se tuviera que implementar el Doble No Circula para millones de vehículos.

¿Hoy hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

De momento ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la fase 1 por contingencia, esto gracias a que la calidad del aire en CDMX y en el Edomex hoy es aceptable.

Con esta información es muy poco probable que las autoridades activen la contingencia, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto a lo largo del día, pues en cualquier momento puede empeorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Hay Doble No Circula 12 de enero 2026?

Debido a que de momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso quiere decir que el lunes aplican las restricciones vehiculares habituales en CDMX y el Estado de México.

De igual forma, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca La Paz. Naucalpan de Juárez. Neza. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.

Hoy No Circula 12 enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no transitan?

El Hoy No Circula lunes 5 de enero 2026 indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado amarillo.

Autos con terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Para que no te toque multa, el Hoy No Circula empieza a las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas de este lunes 12 de enero 2026. Durante todo este tiempo los autos con engomado amarillo y terminación de placas 65 y 6 no pueden transitar por las calles de la CDMX ni en el Edomex.

