Línea B del Metro Hoy: Cierre de Estaciones Provoca Caos y Retrasos a Cientos de Usuarios

Cientos de usuarios permanecen varados afuera de la estación Villa de Aragón debido al cierre de seis estaciones de la Línea B del Metro, que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México.

En imágenes compartidas en redes sociales, se muestra a la gente en filas interminables para abordar unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que se habilitaron por el cierre de las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón.

Cabe destacar, que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que hoy sábado 10 y domingo 11 de enero se realizarían trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento en el tramo elevado de la Línea B, lo que implicará cierres temporales de estaciones y modificaciones en el servicio.

Habilitan autobuses RTP por cierre de estaciones de Línea B

De acuerdo con el organismo, durante ambos días se llevará a cabo el colado de cuatro trabes que brindarán mayor rigidez al cajón de vías en los tramos Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Flores Magón. Estas labores requieren esperar el fraguado del concreto sin la circulación de trenes.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, se ofrecerá servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Morelos–Villa de Aragón, durante todo el horario de operación del Metro: el sábado de 6:00 a 24:00 horas y el domingo de 7:00 a 24:00 horas.

