Muere Motociclista al Impactarse Contra un Poste en Río San Joaquín en CDMX

La mañana de este domingo 11 de enero 2026, un motociclista perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente sobre la avenida Río San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de su vehículo y se impactó violentamente contra un poste, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona para resguardar el sitio del percance y evitar riesgos a automovilistas y peatones. Como consecuencia del accidente, al menos dos carriles de la vialidad permanecen cerrados, lo que ha generado afectaciones al tránsito en la zona, especialmente durante las primeras horas del día.

De manera preliminar, se informó que el motociclista tenía entre 35 y 40 años de edad. Testigos señalaron que el hombre circulaba a velocidad considerable cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la motocicleta. Aunque presuntamente intentó frenar, ya no logró evitar el impacto contra el poste.

Motociclista sufre múltiples fracturas que le quitaron la vida

El fuerte choque provocó que el cuerpo del motociclista sufriera múltiples fracturas, lo que hizo imposible que sobreviviera. Paramédicos que arribaron al sitio únicamente confirmaron el fallecimiento.

Muere motociclista hoy. Foto: N+

Se espera el arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y llevarán a cabo las diligencias correspondientes. Asimismo, policías de investigación recabarán evidencias en el lugar para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para prevenir este tipo de hechos.

