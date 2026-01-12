Este lunes, 12 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que durante la conversación que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejó claro su rechazo a la intervención militar en Venezuela, en la que fue detenido el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum destacó que le dejó claro a su homólogo estadounidense que no estaba de acuerdo con las intervenciones.

Me preguntó que cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije muy claramente que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más.

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum ha subrayado de manera reiterada que México rechaza cualquier intervención militar extranjera en América Latina, incluida la reciente operación de Estados Unidos en territorio venezolano.

Le dije muy claramente que nosotros teníamos una Constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación”.

El diálogo telefónico ocurre poco más de una semana después de que Estados Unidos llevara a cabo una acción militar en Venezuela que culminó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, lo que ha generado rechazo de varios gobiernos de la región, incluido el de México.

Además, la pasada semana, Trump volvió a mencionar la posibilidad de acciones directas contra los cárteles de la droga en México, lo que ha provocado respuestas diplomáticas y reafirmaciones de soberanía por parte de Sheinbaum.

México ha insistido en que cualquier cooperación con Washington se debe dar bajo el marco del respeto mutuo y la no subordinación, especialmente en temas sensibles como seguridad, combate al tráfico de drogas y política regional.

México podría ser "vehículo de comunicación" entre EUA y Cuba: dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno podría fungir como "un vehículo de comunicación" entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que ese asunto no fue abordado en su reciente conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que cualquier eventual papel de mediación dependería de la aceptación de ambas partes.

Durante su conferencia, Sheinbaum señaló que el tema cubano podría tratarse más adelante, pero subrayó que México solo podría desempeñar ese rol si existe voluntad de Washington y La Habana.

Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente.

