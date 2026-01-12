Caso Carlos Manzo: Vinculan a Proceso a Samuel y Josué “N” por Homicidio de Alcalde de Uruapan

El caso de Carlos Manzo sigue mostrando avances en las investigaciones. Luego de una audiencia de varias horas, un juez de control determinó la vinculación a proceso para Samuel “N” y Josué “N”, quienes fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el juez Luis Fernando Díaz Parra determinó que existen todos los elementos para proceder a la vinculación a proceso en contra de los sospechosos por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

También determinó que sigan en prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.

Revelan en audiencia cómo planearon ataque a Carlos Manzo

Durante la audiencia virtual, se dio a conocer cómo fue el enlace entre las personas del círculo cercano a Carlos Manzo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que ordenó el asesinato.

En la presentación ante el juez, Josué dijo que era taxista y desde hace dos años también vendía droga, principalmente cocaína en varios puntos de Uruapan.

Sin embargo, en su lista de clientes había una persona que aparecía constantemente: Samuel "N", quien era director de Relaciones Públicas y Protocolo de la presidencia municipal.

Uno de sus jefes a quien identifica como "M2" del CJNG, se enteró que dicho funcionario era cercano a Carlos Manzo, por lo que le pidió que lo convenciera para que diera información de su agenda, lo anterior, porque tenía la intensión de asesinarlo.

La comunicación entre Josué y Samuel, en la que hacen referencia a las actividades de Carlos Manzo, comenzó el 15 de octubre y finalizó el 1° de noviembre, día en el que fue asesinado el presidente municipal de Uruapan.

En total, se presentaron 400 mensajes entre ambas personas. Desde octubre el colaborador de Carlos Manzo sabía los planes que tenía el grupo criminal para atacarlo.

¿Quiénes son Samuel y Josué “N”?

Según las indagatorias, el 8 y 9 de enero se desplegaron diversos operativos para lograr la detención de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Samuel “N” era director de relaciones públicas y protocolo de la presidencia municipal de Uruapan y José Eulogio “N” trabajaba como taxista.

Luego del análisis de telefonía y de investigaciones de gabinete, se tuvo conocimiento que Samuel “N”, el día del ataque en contra de Carlos Manzo, le informó a Josué Elogio “N” todos los detalles del itinerario del alcalde de Uruapan.

También le dio a conocer todos los movimientos que hacía el funcionario durante las actividades del “Festival de las Velas”, evento masivo por las celebraciones de Día de Muertos en el que perdió la vida el alcalde. Le compartió horarios y una fotografía en la explanada.

Dicha foto llegó a Jorge Armando "N", el coordinador de la célula delictiva que ejecutó el homicidio. Se sabe que Samuel "N" había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados, afirmó el titular de la SSPC.

¿Quiénes son y cuántos son los detenidos por el caso Carlos Manzo?

El caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue bajo investigación, por lo que las detenciones de Samuel “N” y Josué “N” se suman a las ya realizadas. Las siguientes personas han sido aprehendidas por su presunta participación en este homicidio:

Jorge Armando “N”, “El Licenciado” : identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen

: identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen Ricardo “N” : persona encargada del traslado de integrantes tras la agresión.

: persona encargada del traslado de integrantes tras la agresión. Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”: reclutador de personas para actividades criminales.

reclutador de personas para actividades criminales. Gerardo “N” : quien era colaborador de esta célula y mantenía comunicación con Jorge Armando “N” y Ramiro “N” : Durante su captura también fue detenida Flor “N”.

: quien era colaborador de esta célula y mantenía comunicación con y : Durante su captura también fue detenida Flor “N”. Alejandro Baruc “N”, “K-OZ”: jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga

