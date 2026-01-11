¿Quién Ganó el Partido Pumas vs Querétaro? Resultado de la Jornada 1 de Liga MX 2026

Arrancó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y los Pumas comenzaron su andar en el certamen con un partido ante el Querétaro. El compromiso se disputó este domingo 11 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, inmueble que durante este semestre solamente albergará los partidos del conjunto felino, luego de terminar la relación que tenían con Cruz Azul.

Los Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, debutaron en la Jornada 1 ante los Gallos Blancos. El partido terminó empatado con marcador de 1-1, con lo cual ambos clubes suman un punto en el arranque del torneo. Los goles del cotejo fueron obra de Adalberto Carrasquilla, quien adelantó a los locales en el minuto 49, y Mateo Coronel, que anotó el tanto del empate para el cuadro queretano.

Otros resultados de la Jornada 1 de la Liga MX

Este domingo se termina la primera jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de que se jugara el Pumas vs Querétaro, solamente queda un partido más por disputarse en este arranque del certamen. Ese compromiso es el de Atlético San Luis vs Tigres que se jugará hoy 11 de enero a las 7:00 pm (tiempo del centro de México).

Aquí te dejamos todos los resultados de la Jornada 1: