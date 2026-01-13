Una pipa con gas LP explotó y posteriormente se incendió en la autopista México-Querétaro, por lo que servicios de emergencia laboran en la zona en Edomex.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la unidad de carga circulaba a la altura del kilómetro 80, en los límites de Tepeji del Río y Jilotepec, Estado de México.

El estallido provocó alarma entre los automovilistas, quienes trataron de acelerar la marcha para evitar quedar en medio de la emergencia. Las llamas provocaron una enorme columna de humo, además son visibles desde distintos puntos de la autopista México-Querétaro.

Video: Explosión e Incendio de Pipa con Gas LP Cierra Autopista México-Querétaro Esta Noche

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa de gas en la autopista México-Querétaro?

Luego de la explosión e incendio de la pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro, los testigos pidieron ayuda a los servicios de rescate. Mientras que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que la carretera se encuentra cerrada en ambos sentidos para permitir las labores de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas del estallido, así como el estado de salud del conductor o personas que pudieran haber quedado en medio del accidente.

