Grupo Saks Global se Declara en Quiebra.

El grupo estadounidense Saks Global, propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, anunció el martes por la noche haberse declarado en quiebra.

La empresa afirma haber iniciado un procedimiento de quiebra voluntaria ante un tribunal del distrito sur de Texas. Se compromete a "cumplir todos los programas destinados a los clientes, efectuar los pagos futuros a los proveedores y mantener el pago de salarios y beneficios a los empleados". Sus tiendas permanecen abiertas.

Información en desarrollo...

