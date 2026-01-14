Alianza de Tranviarios Irán a Huelga, ¿Cuándo y Qué Transportes Serán Afectados en CDMX?

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) ratificó la huelga en el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México debido a diversas problemáticas que no han sido resueltas por las autoridades, entre ellas, la falta de insumos y el estancamiento de las negociaciones. Pero, ¿qué transportes podrían ser afectados y cuándo?

De acuerdo con el secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, han cumplido con los procesos ante la autoridad laboral, pero no existe ningún proyecto formal de solución. Según el dirigente, la huelga no es solo por un aumento porcentual, sino por una crisis estructural.

Lo único que vemos son pretextos y cambios de funcionarios, pero ninguna respuesta real para las y los trabajadores, dijo a medios locales

En ese sentido, aseguró que la Alianza de Tranviarios de México exige una erosión del tabulador debido a que el salario mínimo aumentó 13%, lo que ha provocado que los niveles iniciales queden igualados, eliminando aquellas diferencias ganadas por contrato.

Además, señalan que el STE refiere que el proceso se encuentra detenido debido a los “cambios internos” que experimentan en la Dirección de Finanzas, lo que los lleva a pensar que hay “falta de voluntad” política.

Otro de los aspectos por los que la Alianza de Tranviarios de México se va a huelga es por la carencia en los insumos, enfatizando lo relacionado con lo siguiente:

Uniformes completos

Equipo de protección

Herramientas

Falta de calidad en los materiales

¿Cuándo y qué transportes podrían afectarse por la huelga en el Sistema de Transportes Eléctricos?

Por esta razón, la Alianza de Tranviarios de México (ATM) ratificó la huelga en el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) para el primer minuto del miércoles 21 de enero de 2026.

Así que ya preparan un plan de acciones a seguir, así como la elección de Comisión de Huelga. No obstante, aseguran que están abiertos al diálogo, pero hasta el momento no han recibido respuesta a sus demandas.

Ahora bien, los servicios que son operados por trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos y que podrían verse afectados durante la huelga son los siguientes:

Trolebús

Cablebús

Tren Ligero

En tanto, las autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) no se han pronunciado al respecto o informado sobre un plan de acción emergente para apoyar a las personas que usan estos medios de transporte que conforman el Sistema de Transportes Eléctricos para trasladarse por toda la capital.

