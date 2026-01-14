Detienen al Líder de “Los Gansos”, Grupo Criminal Dedicado a la Extorsión en CDMX, ¿Cómo Cayó?

José Damián "N", alias, “El Ganso”, fue detenido por las autoridades capitalinas en calles de la alcaldía Iztacalco. El sujeto, era considerado un objetivo prioritario por ser líder de un grupo criminal denominado “Los Gansos”, dedicado al narcomenudeo y extorsión de comerciantes en CDMX.

Según los primeros reportes, el sujeto de 31 años de edad, cuenta con diversos ingresos al Sistema Penitenciario por robo, contra la salud y portación de arma de fuego, así como por cohecho y homicidio. Su detención fue gracias a diversos trabajos de investigación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), “El Ganso” fue aprehendido en la colonia Nueva Santa Anita, cuando uniformados realizaban tareas para combatir delitos como la compra y venta de droga.

Así que al circular por la esquina de la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y la calle Cuauhtémoc, se percataron de la presencia de una persona en actitud inusual que manipulaba bolsitas de plástico como las usadas para la distribución de droga.

Por lo tanto, se aproximaron para hacerle una revisión preventiva donde le hallaron:

Un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos útiles.

140 dosis de una sustancia similar a la cocaína

45 envoltorios de plástico con marihuana

Una bolsa con el mismo vegetal a granel

Doss teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Lo anterior fue motivo para presentarlo ante un agente del Ministerio Público, en donde al hacer el cruce de información se supo que el detenido cuenta con cuatro ingresos al Sistema.

Además, está identificado como probable líder de un grupo delictivo dedicado a los delitos de narcomenudeo y extorsión en la alcaldía Iztacalco.

¿Quiénes son “Los Gansos”, grupo de extorsionadores en CDMX?

“Los Gansos” son un objetivo prioritario de las autoridades, debido a que su operación se estableció en el oriente de la CDMX. El grupo se dedica principalmente a la venta y distribución de droga en dichas demarcaciones.

La zona de operación de este grupo delictivo se concentra en las alcaldías:

Iztacalco: aquí operan la mayor parte en las colonias Agrícola Oriental y Gabriel Ramos Millán

aquí operan la mayor parte en las colonias Agrícola Oriental y Gabriel Ramos Millán Iztapalapa: esta demarcación es usada como centro de distribución y resguardo de vehículos robados

esta demarcación es usada como centro de distribución y resguardo de vehículos robados Cuauhtémoc: operan en la colonia Paulino Navarro, pero se extienden hacia el centro de la ciudad

“Los Gansos” están vinculados con varios delitos, como el narcomenudeo, el robo de autopartes y motocicletas. Sin embargo, también se caracterizan por cometer homicidios, secuestros y lesiones derivados de riñas con grupos rivales.

Además, “Los Gansos” son extorsionadores de comerciantes, principalmente de locatarios y tianguistas.

