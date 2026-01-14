¿Quién Era el Veterinario que Mataron por Defender a sus Animales en Tlaxcala?

Un veterinario fue asesinado presuntamente para robar sus animales en el municipio de Texoloc, Tlaxcala. ¿Quién es Sergio Hernández Romero y cuál es el avance en las investigaciones?

De acuerdo con los primeros reportes, Sergio perdió la vida cuando estaba con su ganado en un predio ubicado cerca de la carretera Tlaxcala-Texoloc, su lugar de trabajo.

Por ello, cuando su esposa se percató de que ya era más tarde de la hora habitual para volver a casa, comenzó a preocuparse. Entonces, fue al sitio para ver qué lo demoró. Lo encontró inconsciente y con manchas de sangre en el cuerpo; llamó al 911.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, ya era demasiado tarde, pues el veterinario Sergio ya no contaba con signos vitales.

Luego de confirmar su fallecimiento, los policías e integrantes de la Guardia Nacional (GN), acordonaron la zona para esperar la llegada de los servicios periciales y con ello hacer el levantamiento del cuerpo.

¿Quién era Sergio Hernández Romero, veterinario asesinado en Tlaxcala?

Sergio Hernández Romero, de 58 años de edad, era egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su pasión y amor por los animales siempre lo llevó a los lugares más especiales.

En los últimos días de su vida se dedicaba al campo, especialmente a su ganado compuesto por entre 6 y 8 cabezas, a quienes cuidaba con mucho esmero. Siempre fue muy trabajador para darle lo mejor a su esposa Cristina y sus hijos.

Sus seres queridos lo recuerdan como un gran vecino y profesional. “Siempre al pendiente”.

Un buen amigo, excelente persona. Descanse en paz, que Dios les de fortaleza a su familia

