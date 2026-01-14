Astronautas de la Estación Especial Internacional Regresan por Problema Médico a la Tierra

La tripulación de la misión Crew-11 de la NASA se desacopló de la Estación Espacial Internacional (EEI). Es la primera vez que se evacúa a los astronautas debido a un problema médico.

La NASA no reveló la identidad del astronauta enfermo, pero aseguró que ameritaba volver a la Tierra.

La cápsula Dragon Endeavour, propiedad de SpaceX, amerizará tras un viaje de aproximadamente 11 horas.

¿Por qué fue evacuada la Estación Espacial Internacional?

El pasado 8 de enero, Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, anunció en conferencia de prensa que la tripulación de la Estación Espacial Internacional volvería a la Tierra de forma anticipada. El funcionario estadounidense señaló que el regreso adelantado se debía a que un astronauta presentó un problema médico:

Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación presentó una situación médica y ahora está estable.

En la misma conferencia, James Polk, jefe médico de la NASA, dijo que no se daría a conocer la identidad del astronauta enfermo o el diagnóstico presentado en la Estación Espacial Internacional. No obstante, aclaró que no era una evacuación de emergencia.

Como ustedes saben, tenemos una gran selección de equipo médico a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no tenemos el equipo completo que quisiéramos en un caso de emergencia.

Se desacopla cápsula de la EEI; astronautas vuelven por problema médico

Este 14 de enero, la cápsula Dragon Endeavour, propiedad de SpaceX, se desacopló de la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo: Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui, Oleg Platonov.

La tripulación de la misión Crew-11 de la NASA amerizará en la Tierra tras un viaje de aproximadamente once horas. El desacoplamiento de la nave fue transmitido en vivo por la NASA a través de Internet y redes sociale.

