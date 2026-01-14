Astronautas de la Estación Especial Internacional Regresan por Problema Médico a la Tierra
N+
La misión Crew-11 de la NASA se desacopló de la Estación Espacial Internacional (EEI) después de que un astronauta presentara un problema médico que exigía volver a la Tierra
COMPARTE:
La tripulación de la misión Crew-11 de la NASA se desacopló de la Estación Espacial Internacional (EEI). Es la primera vez que se evacúa a los astronautas debido a un problema médico.
- La NASA no reveló la identidad del astronauta enfermo, pero aseguró que ameritaba volver a la Tierra.
- La cápsula Dragon Endeavour, propiedad de SpaceX, amerizará tras un viaje de aproximadamente 11 horas.
Noticia relacionada: Astronautas de la Estación Espacial Internacional Volverán a la Tierra por Problema Médico: NASA
¿Por qué fue evacuada la Estación Espacial Internacional?
El pasado 8 de enero, Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, anunció en conferencia de prensa que la tripulación de la Estación Espacial Internacional volvería a la Tierra de forma anticipada. El funcionario estadounidense señaló que el regreso adelantado se debía a que un astronauta presentó un problema médico:
Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación presentó una situación médica y ahora está estable.
En la misma conferencia, James Polk, jefe médico de la NASA, dijo que no se daría a conocer la identidad del astronauta enfermo o el diagnóstico presentado en la Estación Espacial Internacional. No obstante, aclaró que no era una evacuación de emergencia.
Como ustedes saben, tenemos una gran selección de equipo médico a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no tenemos el equipo completo que quisiéramos en un caso de emergencia.
Se desacopla cápsula de la EEI; astronautas vuelven por problema médico
Este 14 de enero, la cápsula Dragon Endeavour, propiedad de SpaceX, se desacopló de la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo: Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui, Oleg Platonov.
La tripulación de la misión Crew-11 de la NASA amerizará en la Tierra tras un viaje de aproximadamente once horas. El desacoplamiento de la nave fue transmitido en vivo por la NASA a través de Internet y redes sociale.
Historias recomendadas: