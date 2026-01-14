El Hielo Más Antiguo del Polo Norte Está en Riesgo de Desaparecer, según Nuevo Estudio

El hielo más antiguo del hemisferio norte sería vulnerable al calentamiento global. Un nuevo estudio en las islas de la Reina Isabel, al extremo norte de Canadá, reveló que el último reservorio de hielo del Polo Norte está en riesgo por el cambio climático.

Las islas de la Reina Isabel podrían ser el último refugio de especies animales que dependen del hielo para sobrevivir en el verano.

podrían ser el último refugio de especies animales que dependen del hielo para sobrevivir en el verano. La investigación de la Universidad de Manitoba a bordo del buque Amundsen descubrió que el hielo más duro del hemisferio sería mucho más frágil de lo pensado.

Noticia relacionada: Deshielo Polar Hace que la Tierra Gire Más Lento; Podría Afectar Hora Mundial: Estudio

Analizan el hielo más antiguo y grueso del Polo Norte

En el último mes, Groenlandia se ha convertido en el epicentro de una tensión geopolítica. Donald Trump ha hecho público que desea anexar la isla, propiedad de Dinamarca, a los Estados Unidos. Ante el cambio climático, la región más septentrional de Norteamérica se ha convertido en un atractivo para el comercio y la minería.

Pero no solo el paisaje de Groenlandia podría cambiar por el calentamiento global. En el extremo norte de Canadá están las islas de la Reina Isabel, que contienen algunos de los hielos más antiguos del hemisferio.

Video: ¡Se Derrite el Polo Norte! Próxima Década Será Crítica

El pasado verano boreal, en 2025, el buque de exploración Amundsen se internó en los fiordos de la región para analizar la capa de hielo.

Esta región es de especial interés para la conservación de especies pues, en futuro cercano, podría ser el único refugio para fauna que necesita del hielo todo el año. En los próximos años, cuando los veranos dejen sin casquete al Polo Norte, las islas de la Reina Isabel podrían ser el único hogar de animales del Ártico como el oso polar.

El hielo en las islas más septentrionales de Canadá es vulnerable al calentamiento global

La investigación en los fiordos de las islas de la Reina Isabel arrojan que este hielo sería mucho más frágil de lo que se había pensado. Los científicos realizaron perforaciones para conocer el estado del hielo y el agua a gran mayor profundidad.

Según el estudio auspiciado por la Universidad de Manitoba, y revelados durante la conferencia científica anual de ArcticNet, la aguas profundas de esta región, varios metros por debajo del hielo, serían más cálidas y menos saladas que en la década de los sesenta.

El buque Amundsen también reportó que los témpanos de los fiordos, que antes tenían varios metros de espesor, ahora estaban rotos y blandos. “Fue mucho más fácil de atravesar de lo que esperábamos”, afirmó a la revista Science Pascal Pellerin, capitán de la embarcación.

Video: Deshielo en Groenlandia podría elevar 30 centímetros el nivel del mar

Por su parte, David Babb, oceanógrafo de la Universidad de Manitoba y responsable de la investigación, también mostró decepción por los hallazgos.

Realmente pensé que el hielo multianual sería más grueso y sólido.

Historias recomendadas: