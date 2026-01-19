España Decreta 3 Días de Luto por Accidente de Trenes; Presidente Promete "Dar con la Verdad"

Este 19 de enero de 2026, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial luego del accidente ferroviario en el sur del país, que dejó saldo de al menos 39 personas muertas.

Desde Adamuz, lugar donde ayer domingo ocurrió el percance entre dos trenes, también prometió "dar con la verdad", así como "absoluta transparencia" sobre las causas.

Me gustaría trasladar a la ciudadanía española que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que, cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia (...), con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública.

Suman 39 víctimas mortales

Según un portavoz del Ministerio del Interior, el balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 fallecidos al inicio de este lunes.

"Estamos esperando para que en esta misma mañana (...) se pueda instalar la maquinaria pesada, que son las grúas, que puedan levantar prácticamente el vagón uno, dos y tres del Alvia, que es el tren que se ha llevado la peor parte", explicó por su parte el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la televisión regional.

"Previsiblemente, cuando se levante podremos encontrar (más) personas fallecidas", añadió.

La catástrofe también dejó más de 120 heridos, 43 de ellos hospitalizados, 12 de los cuales se encuentran en cuidados intensivos, según los servicios de emergencia.

El Gobierno de España va a decretar tres días de luto nacional por el accidente ferroviario en Adamuz.



◾Comenzarán a medianoche, a las 24h de hoy, 19 de enero, y se extenderán hasta la medianoche del jueves 22.https://t.co/DpYcoEoEWP pic.twitter.com/kZFNuIWKFg — La Moncloa (@desdelamoncloa) January 19, 2026

¿Qué ocurrió en España?

El accidente ocurrió a las 19:45 hora local, el domingo cerca de Adamuz, unos 200 km al norte de Málaga.

En ese sitio, un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid con unas 300 personas a bordo, y chocó con un tren de la compañía pública Renfe, que iba desde la capital a Huelva, en el suroeste, llevando a 184 pasajeros.

De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, los vagones traseros del Iryo descarrilaron, y después el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó contra ellos.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, explicó que "la cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado".

El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, agregó.

Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su "última revisión se realizó el pasado 15 de enero".

Imágenes aéreas de la Guardia Civil mostraron cómo quedaron los trenes, bastante lejos el uno del otro.

Ante ello, el país amaneció este lunes conmocionado, principalmente la pequeña localidad cordobesa de Adamuz.

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial entre el martes a las 00:00 al viernes a las 00:00 hora local, por este "día de dolor para toda España".

Nuestras labores de investigación, apoyo y seguridad tras el accidente ferroviario de #Adamuz no cesan, el trabajo conjunto con compañeros de emergencias está siendo fundamental. pic.twitter.com/kDRwdiR8sK — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Con información de AFP.

spb