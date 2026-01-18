Kamchatka, una Ciudad Rusa, Queda “Sepultada” Luego de una Intensa Nevada

Autoridades de la ciudad rusa de Petropávlovsk de Kamchatka declararon el estado de emergencia a nivel municipal luego de las intensas nevadas que provocaron la muerte de dos personas y el colapso parcial de los servicios de transporte público.

En fotos compartidas por la agencia AP se muestra la ciudad completamente cubierta de nieve, con residentes caminando entre acumulaciones masivas de nieve, vehículos sepultados y equipos de limpieza trabajando en las calles.

Luego de intensas nevadas que dejaron al menos dos personas muertas y el colapso parcial del transporte público en la ciudad rusa de Petropávlovsk de Kamchatka, equipos de emergencia despejan zonas cubiertas de nieve.



Video: AP/MINISTERIO DE EMERGENCIAS DE RUSIA PARA KAMCHATKA pic.twitter.com/XyjcN6D9Bp — NMás (@nmas) January 18, 2026

Dos víctimas fatales por caída de nieve

Las dos personas fallecieron debido al desplome de grandes cantidades de nieve desde los tejados de edificios. La primera víctima fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado durante trabajos de limpieza en un patio donde se había precipitado un alud de nieve. Posteriormente, otro residente quedó atrapado por nieve que cayó de un tejado. Personal de servicios de Emergencias llegó al lugar, pero no pudo salvar su vida.

El gobernador local Yevgueni Beliáev informó en su cuenta de Telegram sobre la declaración del régimen de emergencia:

En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy

Beliáev indicó que pese al cese de las precipitaciones, la situación en la capital regional continúa siendo compleja. Los trabajos de limpieza tomará días debido a la gran cantidad de nieve acumulada, lo que impide despejar de modo rápido todas las rutas de transporte.

El gobernador reconoció que se ha garantizado el tránsito por las principales carreteras, aunque existen cuellos de botella en determinados tramos donde los servicios comunales trabajan para normalizarlos. Se realizan esfuerzos para restablecer totalmente el transporte urbano.

Guardia Nacional habilita camiones de presos

Debido a los graves problemas con el transporte público, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones utilizados normalmente para transporte de presos para apoyar este servicio. La institución publicó fotos en su canal de Telegram mostrando los vehículos grises con rejas en las ventanillas siendo utilizados para movilizar a la población.

Las autoridades mantienen alertas a los habitantes sobre el peligro persistente de aludes en las montañas y la posible caída de nieve y hielo desde los tejados de los edificios.

Nevada afecta todo el territorio ruso

Durante la última semana, Rusia ha experimentado intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente. Las precipitaciones han marcado récords históricos en diversas ciudades.

En Moscú se registraron indicadores récord de acumulación de nieve, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, y la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales. Incluso la cálida región sureña de Krasnodar, ubicada a orillas del mar Negro, experimentó nevadas inusuales.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT